Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda da yer alan Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlardaki gayretli performansı ile öne çıktı ve Süper Lig ’de 7 kez kadroya girerken iki maçta da süre aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarındaki performansıyla U19 Milli Takım aday kadrosuna da çağrıldı.

Fenerbahçe'de orta sahanın geleceği olarak görülen 18 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'dan takımlar da takibe aldı. Konuyla ilgili Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi. Cihan Ercüment, "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım'da formasını giymek" dedi.

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)