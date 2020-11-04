Cihan Aktaş: Depremzede aileleri bekliyoruz

Tesisteki ek binada hazırlıkları tamamlayıp 3 katlı tesiste 24 odayı depremzedelere açan sarı-lacivertlilerde Aktaş, "Hayatımızda en büyük acıyı sevdiklerimizi kaybederek yaşarız. Yakınlarını yitiren vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız da inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklardır. Gönüllü olarak koşup İzmir'e gelen ve dört elle yaralarımızı sarmak için çabalayan herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte evsiz kalan depremzedelere de Bucaspor olarak yardım edeceğiz. İzmir'e geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Aktaş, Buca Belediyesi'nden gıda ve ısınma giderleri için destek beklediklerini de söyledi.

DHA