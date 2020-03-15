İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta zirve takipçisi Çiğli Belediyespor, yarın 22'nci hafta mücadelesinde evinde lider Yalovaspor'la karşılaşacak. Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki seyircisiz maç saat 14.00'te başlayacak. 49 puanlı İzmir ekibi, 51 puanlı rakibini yenerek zirveyi yeniden ele geçirmeyi hedefliyor. Grupta Bağcılarspor-İzmirspor, Küçükyalı Yelken-Torbalıspor, Bucaspor-Sultangazispor maçları oynanacak.
8. Grup'ta namağlup lider Bergama Belediyespor, derbide Aliağa Futbol'a konuk olacak. Aynı saatte başlayacak müsabakalarda Aydın Yıldız-Salihli Bld, Bölmespor-Bornova Yeşilova, Bigadiç Bld-Manisa Saniyi, Ayvalıkgücü-Sandıklı, Bolvadin Bld-Gönen Bld, 7. Grup'ta Bucak Bld-Denizli Sarayköy, Ortaca Bld-Kestelspor, Manavgat Bld-Yatağanspor, Çal Bld-Akşehirspor karşı karşıya gelecek. Tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.