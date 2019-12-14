İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta lider Çiğli Belediyespor, yarın ilk yarının son maçında Bağcılarspor'u ağırlayacak. Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Grubun formda takımı İzmirspor, son hafta Çayırovaspor'u Kemalpaşa İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Son sıradan kurtulamayan Bucaspor ise İlimtepe Kullar 1975 Spor deplasmanına çıkacak. Grupta Bultangazispor-Torbalıspor maçı da var. Ligde yine saat 14.00'te 7. Grup'ta Yatağanspor-Akşehirspor, Isparta 32 Spor-Çal Bld, Denizli Sarayköyspor-Sarayönü Bld, Konya Ereğlispor-Ortaca Bld, 8. Grup'ta Sandıklıspor-Bornova Yeşilova, Gönen Bld-Sökespor, Bergama Bld-Yunus Emre Bld, Manisa Sanayispor-Bölmespor, Aydın Yıldızspor-Ayvalıkgücü Bld, Salihli Bld-Aliağa FK maçları oynanacak.