İZMİR, (DHA)

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'u lider tamamlayan Çiğli Belediyespor'da 3'üncü Lig yolunda gözler pazartesi günü başlayacak bölge finalleri müsabakalarına çevrildi. İzmir temsilcisi Burdur'da oynanacak karşılaşmalarda 18 Nisan'da 1'inci Grup lideri Afyonkarahisar ekibi Belediye Bolvadin Termalspor'la, 22 Nisan'da ise 3'üncü Grup lideri Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor FK'la kozlarını paylaşacak. Kırmızı-siyahlılar, kendisi gibi gruplarını zirvede tamamlayan iki rakibini geride bırakarak adını ilk kez 3'üncü Lig'e yazdırmayı hedefliyor. Daha önce 2012'de final maçında Bergama Belediyespor'a yenilen Çiğli Belediyespor, yıllardır takımı çalıştıran teknik direktör İmam Aydemir yönetiminde bu kez profesyonel lige yükselerek tarih yazmak istiyor.

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