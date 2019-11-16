İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta ilk 8 haftayı 8 galibiyetle tamamlayan lider Çiğli Belediyespor, yarın deplasmanda takipçisi Yalovaspor'la kozlarını paylaşacak. Hersekzade Ahmet Paşa Stadı'nda oynanacak kritik mücadele saat 14.00'te başlayacak. 24 puanlı İzmir ekibi, 21 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Grupta İzmirspor-Bağcılarspor, Sultangazispor-Bucaspor, Torbalıspor-Küçükyalı Yelken maçları oynanacak.
8. Grup'ta 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan namağlup lier Bergama Belediyespor evinde Aliağa Futbol'la karşılaşacak. Grupta Sökespor-Yunus Emre Bld, Bornova Yeşilova-Bölmespor, Manisa Sanayispor-Bigadiç Bld, Salihli Bld-Aydın Yıldızspor, 7. Grup'ta ise Denizli Sarayköy-Bucak Bld, Yatağanspor-Manavgat Bld, Akşehirspor-Çal Bld, Kestelspor-Ortaca Bld müsabakaları oynanacak. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.