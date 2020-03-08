Çiğli Belediyespor deplasmanda

İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta geçen hafta derbide İzmirspor'u 2-0 yenerek averajla liderliğe yükselen Çiğli Belediyespor yarın deplasmanda saat 14.00'te Beşyüzevlerspor'la karşılaşacak. Son 4 maçını kaybeden İzmirspor, Urla 12 Eylül Stadı'nda Gebzespor'u konuk edecek. Torbalıspor, derbide Bucaspor'u ağırlayacak. 8. Grup'ta 20 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren Bergama Belediyespor, evinde Bigadiç Belediyespor'la oynayacak.
8. Grup'ta Bornova Yeşilova-Ayvalıkgücü, Gönen Bld-Aliğa Futbol, Salihli Bld-Yunus Emre Bld, Sökespor-Bölmespor, Manisa Sanayispor-Aydın Yıldızspor; 7. Grup'ta ise Yatağanspor-Kepez Bld, Karaman Bld-Çal Bld, Denizli Sarayköy-Konya Ereğlispor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Ortaca Bld maçları oynanacak. Tüm karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.