Iğdır'da çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Çiğdem Kırvaç, 11 yıl önce köyünde düzenlenen kick boks kursunda sporla tanıştı. Arkadaşlarıyla kick boksu merak ederek kurslara katılan Kırvaç'a ailesi karşı çıktı. 'Kick boks kızların yapacağı spor değil' diyen anne ve babasını ikna eden Çiğdem Kırvaç, antrenörünün yönlendirmesiyle şampiyonalara katıldı. 25 Türkiye şampiyonluğu kazanan Kırvaç, milli takım formasıyla 2015'te dünya ikincisi, 2016'da Avrupa ikincisi, geçen yıl Avrupa şampiyonu oldu.

Bu yıl Bosna Hersek'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda low kick kategorisinde altın madalya kazanan Çiğdem Kırvaç, 26 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Wako Dünya Kick Boks Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonada full contact kategorisinde mücadele edecek Kırvaç, "Uluslararası organizasyonda ilk madalyamı 2015'te dünya ikinciliğiyle kazandım. 2016'da Avrupa ikinciliği, 2018'de Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Bosna Hersek'te dünya şampiyonluğu kazandım. İki hafta önce dünya şampiyonu oldum. Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım ve ikinci defa dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUYOR

Üniversitede beden eğitimi öğretmenliği okuduğunu söyleyen Çiğdem Kırvaç, kick boksa başladığı ilk günlerde 'kız çocuğu yapamaz' düşüncesiyle kendisine izin vermeyen ailesinin, şu anda en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Kırvaç, "11 yıl önce köyümüzde açılan kick boks kursuna merak ederek arkadaşlarımla gitmek istedim. Ailem, kick boks yapmamı istemiyordu. Özellikle de annem karşı çıktı. Kick boks, kız çocuğunun yapamayacağı bir spordu onların gözünde. Ben onları ikna etmek için çok çaba gösterdim ve kazandım. Şu anda ise ben sporu bırakmayı düşünsem de ailem izin vermiyor, bana karşı çıkıp devam etmemi istiyorlar" dedi.

DHA