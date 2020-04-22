Çiğ köfte, içeriğinde bulgur olan, genellikle acılı olarak tüketilen besinlerden biridir. Kontrollü olarak tüketildiği taktirde zayıflamaya yardımcı olduğu da bilinen bir gerçektir. Çünkü içeriğinde zengin ve doyurucu besin maddeleri mevcuttur. Bu durum tokluk hissini artırarak az miktarda karbonhidrat tüketmeye yardımcı olmaktadır. İçeriğinde A, C ve D vitaminleri mevcuttur. Bu vitaminler, soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi hastalıklar için şifa değeri taşımaktadır. Kalp krizi riskini önemli oranda azaltan çiğ köfte, içeriğinde bulunan besinler sayesinde felç olma riskini önlemektedir.

Çiğ köfte dürüm besin değerleri nelerdir?

Çiğ köfte dürüm, bulgur ve lavaş gibi karbonhidrat içeriği yüksek besinlerden oluşmaktadır. Sağlığa faydalı ve zayıflamaya yardımcı olsa da çiğ köfte dürüm tüketildiği zaman karbonhidrat kısıtlaması yapılarak günlük kalori dengesi sağlanabilir. Bir porsiyon çiğ köfte dürüm içeriğinde bulunan besin değerleri:

- Bir porsiyon çiğ köfte dürüm 360 kalori değerindedir.

- %44 karbonhidrat içermektedir.

- %46 yağ maddesi mevcuttur.

- Protein çiğ köfte içeriğinde değerindedir.

Etsiz çiğ köfte besin değeri

İçeriğinde bulgur, kırmızı biber, ceviz gibi besin maddeleri bulunan etsiz çiğ köfte dürüm, etli olana kıyasla daha fazla tercih edilmektedir. Çiğ köfte etsiz olarak tüketildiği zaman karbonhidrat ve protein değeri azalmaktadır. Yağ oranı da azalmakla birlikte kalori değeri düşmektedir. Bir porsiyon etsiz çiğ köfte:

- 181 kalori

- 32 gram karbonhidrat

- 4 gram yağ

- 4 gram protein maddesi içermektedir.

Bir dürüm çiğ köfte besin değeri

Çiğ köfte etsiz olarak tüketildiği zaman bulgur oranı fazla olduğu için karbonhidrat oranı da bir hayli yüksektir. Etsiz olarak tüketilmekte olan çiğ köftede protein değeri ve yağ oranı da azalmaktadır. Çiğ köfte lavaşı kalorisi de hesaba katıldığı zaman bir porsiyon etsiz çiğ köfte dürüm yaklaşık olarak 360 kalori değeri 360 olarak bilinmektedir.

Çiğ köfte lavaşı kaç kalori?

Çiğ köfte dürüm, lavaş ile birlikte tüketildiği için karbonhidrat değeri yüksektir. Bu sebeple çiğ köfte tüketildiği zaman ekmek oranını azaltarak günlük karbonhidrat alımı sınırlandırılabilir. Çiğ köftede sadece lavaş ekmeği besin değerleri hesaplandığı zaman:

- %83 oranında karbonhidrat

- oranında protein

- %7 oranında yağ hesaplanmaktadır.

Karbonhidrat değeri yüksek olan çiğ köfte lavaşı kalori değeri 185 olarak kabul edilmektedir. Etsiz çiğ köfte dürüm kalori değeri göz önünde bulundurulduğu zaman lavaş bu kalorinin yarısını oluşturmaktadır.

Çiğ köfte dürüm faydaları nelerdir?

Çiğ köfte dürüm olarak tüketildiği zaman yoğun tokluk sağlamaktadır. Sade tüketildiği zaman da içeriğindeki bulgurdan dolayı tokluk oranını artırmaktadır. Çiğ köfte dürüm içeriği zengin olduğu için birçok fayda sağlamaktadır:

- Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.

- Kırmızı biber içeriği ve acısı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

- Felç riskini en aza indirmektedir.

- Kasları güçlendirir.

- Kontrollü tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcıdır.



