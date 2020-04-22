Çiğ badem besin değerleri... Çiğ badem kaç kalori?

Dünya üzerindeki en popüler kuruyemiş arasında çiğ badem gelir. Özellikle sağlıklı beslenme ve diyet yapma konusunda önemli bir potansiyel teşkil eden badem, son yıllardaki çok yönlü olanaklarıyla bir adım öne çıkmış durumda. Zira son 15-20 yıl içerisinde çiğ bademe olan talep oldukça arttı. En önemlisi sağlıklı yağlar ile dolu olmasıdır. Diğer yandan protein başta olmak üzere farklı vitamin ve mineral konusunda da zengin besin kaynağıdır. Vejetaryen ve veganlar adına en etkin bitkisel protein kaynakları arasında yer alır.

Çiğ badem kaç kalori?

100 gram çiğ badem üzerinden bakıldığında ortalama 579 kcal kalori barındırdığını söylemek gerekir. Kalori açısından yüksek bir miktara sahip olduğu için tüketim noktasında mutlaka dikkat etmek gerekmektedir. Ara öğün olarak tüketilebilecek en etkili besin kaynakları arasında yer alır. Eğer bu şekilde tüketim sağlanacak ise su bardağının dörtte biri miktarı kadar çiğ badem yeterli gelecektir. Fazlası zaman içerisinde ciddi oranda kilo alma durumu ortaya çıkarabilmektedir.

Çiğ badem besin değerleri

Çiğ badem karbonhidrat ile beraber protein ve yağ miktarı açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. 100 gram çiğ badem içerisindeki kaynakta karbonhidrat, protein ve %72 oranında yağ bulunmaktadır. Bu sebepten özellikle çok fazla tüketilmeden dengeli şekilde ele alınması büyük öneme sahiptir. Bu miktarlar kapsamında bir çiğ badem içerisinde;

- Günlük E vitamini ihtiyacı %40 oranında sağlanabilir.

- Günlük protein ihtiyacı %50 oranında sağlanabilir.

- Gün içerisinde bakır ihtiyacı %25 oranında sağlanabilir.

- B2 ihtiyacı ,

- Günlük manganez ihtiyacı %23,

- Günlük fosfor ihtiyacı üzerinden ,

- Günlük magnezyum ihtiyacının ’ini karşılamak mümkün.

Sağlıklı bir yaşam ve dengeli kilo kaybı için çiğ badem gün içerisinde verilen oranlar üzerinden tüketilebilir. Ayrıca gün içerisinde yüksek enerji takviyesi sağladığını da söylemek gerekir.

Çiğ badem alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Çiğ badem alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle kabuklu ya da kabuksuz olarak 2 farklı seçenek üzerinden tercih imkanı sağlar. Kabuklu badem satın alınacaksa mutlaka cildi beyazlaşmış Bademler tercih edilmelidir. Özellikle bademin taze olması büyük öneme sahiptir. Bunu öğrenebilmek adına birini alıp ikiye ayırabilirsiniz. Eğer iç kısmı büyük bir oranda beyaz bir doku ile kaplı ise o zaman güvenle alabilirsiniz.

Çiğ badem nasıl pişirilir?

100 gramında 579 kcal kalori bulunan çiğ badem en popüler ve önemli kuruyemişler arasında yer alır. Ayrıca protein, yağ ve karbonhidrat konusunda da önemli oranda takviye sağlar. Genelde çiğ badem salatalarda, yemeklerde ya da tatlılarda çiğ haliyle kullanılabilmektedir. Eğer pişirilmek isteniyorsa o zaman kavurma yöntemi kullanılabilir. Yağsız bir tava içerisinde sotelemek suretiyle güvenli şekilde fırına vermek mümkün. 180 derece içerisinde 15 dakika boyunca fırında tutulmalıdır. Daha sonra afiyetle tüketilebilir.



