Çift kalede yoğun idman!

Ligde son 2 haftayı galibiyetle kapatıp gözünü Şampiyonlar Ligi potasına diken Siyah-Beyazlılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam antrenmanında yıldızlar, taktik ve kondisyon çalışması yaptı. Çift kale maç sırasında takımın hücum hattındaki isimlerin skorer görüntüleri dikkat çekti.