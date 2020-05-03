Kariyerinde Real Madrid ve Roma gibi takımlar bulunan Cicinho, bir dönem formasını giydiği Sivasspor'dan aldığı teklifi açıkladı.

Brezilya basınına konuşan Cicinho, yaklaşık 3 sene önce bıraktığı futbola geri dönmek için Serie C ekiplerinden Vila Nova-GO ile görüştüğünü belirterek, "Yeniden futbol oynamaya başlamak için son dönemde Vila Nova-GO ile görüşmelerim oldu ancak onlara 3 senedir oynamadığımı söyledim. Artık, profesyonel bir sporcunun vücuduna ve zihnine sahip değilim. Serie C'de oynamamı ve beni sportif direktör olarak değerlendirmek istediklerini söylediler." dedi.

Görüşmelerin ilerlemediğini söyleyen 39 yaşındaki eski sağ bek, "Görüşmeler ilerlemedi ve düşünmek için süre istedim." derken futbola geri dönme ihtimalini yok saymadığını belirtti.

Cicinho aldığı tekliflerin ülkesiyle sınırlı kalmadığını, eski takımı Sivasspor'dan da teklif aldığını kaydederek, "Sivasspor'dan, çalışabileceğim ve daha sonra teknik direktör olabileceğim bir yardımcı antrenörlük teklifi bile aldım. Ancak biraz daha beklemek istedim." diye görüş bildirdi.

2013 yılında Sivasspor'a transfer olan Cicinho, 3 sezonda toplam 102 maça çıkarken; 3 gol 30 asistlik bir performans sergiledi. (Ajansspor)



