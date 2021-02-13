Süper Lig'de dünyaca ünlü pek çok futbolcu gelmiştir. Cicinho Türkiye'ye gelmiş en iyi ve dünya çapında da pek çok kulüp kişi tarafından tanınmış bir oyuncudur. Cicinho maç esnasında yapmış olduğu enstantaneler ile ve yeteneği ile ön plana çıkmaktadır. Anadolu kulüplerinde oynamış olan Cicinho ülkemizde futbol kariyerine noktalamıştır. Cicinho sağ ayaklı bir futbolcu olarak defansın sağ bek mevkisinde forma giymiştir. Kariyerinde büyük takımlarda forma giyme şansı elde etmiştir. Cicinho 1.72 metre boyunda ve oldukça hızlı bir futbolcudur. 1 yıl milli takım kariyeri bulunmaktadır. Cicinho futbol kariyeri boyuna 400'e yakın maçta forma giymiştir. Süper ligde geldiği sezon asist krallığı yaşamıştır. Cicinho'nun tam adı ise Cícero João de Cézare'dir. Emekli bir futbolcudur.

Cicinho nereli?

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen Cicinho aslen Brezilyalıdır.

Cicinho kaç yaşında?

1980 doğumlu Brezilyalı futbolcu 41 yaşındadır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Cicinho Süper Lig'e Brezilya kulüplerinden olan Refice takımından gelmiştir.

2021 yılı itibari ile herhangi bir takımda oynamamaktadır. Eski futbolcudur.

Cicinho kimdir?

Cicinho Brezilya'da doğmuştur. 1980 yılında dünyaya gelen Cicinho Brezilya'da futbol hayatına başlamıştır. 1999 yılında ilk kez profesyonel kariyerine başlamıştır. Botafogo ekibi ile 27 maçta forma giyen Cicinho 3 gol atmıştır. Botafogo ekibinde yalnızca 1 sezon forma giymiştir. 2001 yılında ise Atletico Mineiro ekibi ile anlaşmıştır. Cicinho 2001 - 2003 yılları arasında 59 maçta forma giymiş ve 4 gol atmıştır. Botafogo'da 2001 yılında ise kiralık olarak forma giymiştir. 9 maçta 2 gol atmıştır.

Cicinho 2004 yılında Brezilya kariyerine devam etmiştir. Sao Paulo ile 70 maçta 12 gol atmıştır. Cicinho Sao Paulo'da yalnızca 1 sezon oynamıştır. 1 sezonda bütün maçlarda görev almıştır. 2006 yılında ise bedelsiz bir şekilde Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid kulübü ile anlaşmıştır. Real Madrid kulübü ile 1 sezon oynayan Cicinho 26 maçta 2 gol atmıştır. 2007 yılında ise Roma ekibi ile anlaşmıştır. 2007 yılında İtalyan ekibi ile Roma'da 5 sene forma giymiş olan Cicinho 62 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştır. Roma kariyeri boyuna ise 2010 yılında Sao Paulo ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. Fakat 2010 yılında yarım sezonda henüz gol atamamıştır.

2011 yılında İspanya ekiplerinden olan Villarreal CF ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. 6 maçta oynamış olan Cicinho bu maçlarda da gol atma şansı elde edememiştir. Cicinho ülkesine 2012 yılında dönerek Recife takımı ile anlaşmıştır. Brezilya alt liglerinde mücadele eden RCD Recife ekibi ile 24 maçta forma giymiş olan Cicinho gol kaydedememiştir. Cicinho'nun kariyerinde en fazla forma giydiği ekip ise süper lig ekiplerinden olan Sivasspor olmuştur.

Sivasspor ile 2013 yılında başlamış olan Cicinho 90 maçta forma giymiştir. 2013 yılından 2016 yılına kadar Sivasspor'da forma giymiş olan Cicinho süper ligde aynı zamanda geldiği sezonda asist kralı olmuştur. Cicinho 90 maçta 2 gol atmıştır. Süper ligin en iyi sağ beklerinden birisi olmuştur. Cicinho kariyeri boyunca 379 maçta forma giymiş ve 28 gol kaydetmiştir. 2016 yılında ise kariyerini Sivasspor'da noktalamıştır.

Cicinho'nun Milli Takım kariyeri

Cicinho 2005 yılında ilk kez Brezilya milli takımına çağrılmıştır. 2005 yılından 2006 yılına kadar yaklaşık 1 sene Brezilya milli takımının sağ bekinde oynayan Cicinho 17 maçta forma giymiştir. 17 maçta milli takım kariyerinde yalnızca 1 golü bulunmaktadır. Brezilya milli takımında Fifa konfederasyonlar kupasını da kazanmıştır.

Cicinho'nun kariyerindeki başarılar

Cicinho 2005 yılında kariyerinde tam 3 kupa kazanmıştır. Sao Paulo ekibinde iken Fifa kulüpler dünya kupası ve libertadores kupasını kazanmıştır. Aynı zamanda Campeonato Paulista kupasını da kazanmıştır. Real Madrid ile de la liga da 2007 yılında ligi kazanmıştır. İtalya liginde ise Roma takımı ile İtalya kupasını 2008 yılında, İtalya süper kupasını da 2007 yılında kazanmıştır. Sivasspor'da gelmiş olduğu sezonda 15 asist ile birlikte süper ligde 2013 - 2014 sezonu asist kralı olmuştur.