10 Mayıs çiçekçiler çalışıyor mu? Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? sorularının yanıtları Anneler Günü'ne saatler kala araştırılmaya başlandı. Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2020 yılında 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Annelerine minnet ve sevgi dolu sözlerini iletmek isteyenler Annelerine en güzel, en anlamlı ve en duygusal mesajı göndermek istiyorlar. Corona virüsü sebebiyle 10 Mayıs'ta 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. Annelerinin yanında olamayacak olan ve hediye tercihini çiçekten yana kullanacak olanlar, çiçekçilerin çalışma durumunu merak ediyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kapsamında yayınladığı genelgede, çiçek satan dükkanlara ilişkin bir detay paylaştı.İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen “Anneler Günü” unutulmadı.





Çiçekçiler açık mı? 10 Mayıs Anneler Günü çiçekçiler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen 'Anneler Günü' sebebi ile çiçek satan iş yerlerinin de cumartesi ve pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet vereceği kaydedildi.

Anneler Günü ne zaman kutlanır?

Dünyanın farklı şehirlerinde tarihi değişen Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Özellikle bu özel günü annelerinden uzakta geçirecek olanlar, şimdiden Anneler Günü sözlerini inceleyerek duygularını ifade edebilecek kelimeleri bulmaya çalışıyor.

2020 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Annelerin toplumdaki yerinin ve öneminin hatırlatıldığı bu anlamlı günde zamanın büyük bir bölümü annelere ayrılıyor, hediyeler alınıyor ve anneliği yücelten sözler paylaşılıyor.

En güzel anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözleri...

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.

Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.