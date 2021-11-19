ÇİÇEK 'Çocukların dijital dünyasını' masaya yatırdı
Her 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ebeveynleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapan Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) bu yıl “Çocukların Dijital Dünyası” konusunu inceledi. İki gün süren çalıştayta; alanında uzman birçok kişiyle çocukların dijital yaşamındaki gelişmeleri ve etkileri değerlendirildi. Uzman kişilerce, "Çocuklar dijital dünyada ne kadar korunuyor, dijital dünyanın sunduğu avantajlar neler, dijital ortamın barındırdığı riskler ve etkileri neler, dijital dünyada çocuklarımıza nasıl rehberlik etmeliyiz?" sorularına cevap arandı.
Gelişmekte olan dijital dünya, pandemi dönemiyle birlikte hayatımızın her noktasında yerini almaya başladı. Bu dönemde internet üzerinden yapılan alış-verişler artarken sosyal mecralarda geçirilen zamanda da patlama yaşandı. Bu çerçevede dijital çağın alışkanlıklarıyla birlikte karşımıza çıkan sorunları, Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) “Çocukların Dijital Dünyası” konusuyla düzenlediği oturumda değerlendirdi.
HAYDUTLAR VE SAVAŞÇILAR
Çocuk İçin İçerik Derneği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, dijital dünyada yer alan içerik üreticileri “haydut ve savaşçı” metaforları kullanılarak ikiye ayrılabileceğini söyledi.
Tuğrul, haydut olarak adlandırılan içerik üreticilerinin ticari kaygı güttüğünü söylerken savaşçı üreticilerin de çocuğun olumlu içeriğe ulaşmasını amaç edindiklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Çocukların dijital dünyanın avantajlarından faydalanabilmeleri için savaşçı üreticiler mutlaka desteklenmeli. İçerik üreticilerinin dijital içerik alıcıları ile iş birliği içinde olması gerekiyor. Pasif olan içeriklerin interaktif hale getirilmesi ile de dijital içeriklerin, çocukların olumlu becerilerini destekleyici unsurlar barındırmasına hizmet etmeli"