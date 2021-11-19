ÇİÇEK 'Çocukların dijital dünyasını' masaya yatırdı

Gelişmekte olan dijital dünya, pandemi dönemiyle birlikte hayatımızın her noktasında yerini almaya başladı. Bu dönemde internet üzerinden yapılan alış-verişler artarken sosyal mecralarda geçirilen zamanda da patlama yaşandı. Bu çerçevede dijital çağın alışkanlıklarıyla birlikte karşımıza çıkan sorunları, Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) “Çocukların Dijital Dünyası” konusuyla düzenlediği oturumda değerlendirdi.

HAYDUTLAR VE SAVAŞÇILAR

Çocuk İçin İçerik Derneği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, dijital dünyada yer alan içerik üreticileri “haydut ve savaşçı” metaforları kullanılarak ikiye ayrılabileceğini söyledi.

Tuğrul, haydut olarak adlandırılan içerik üreticilerinin ticari kaygı güttüğünü söylerken savaşçı üreticilerin de çocuğun olumlu içeriğe ulaşmasını amaç edindiklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukların dijital dünyanın avantajlarından faydalanabilmeleri için savaşçı üreticiler mutlaka desteklenmeli. İçerik üreticilerinin dijital içerik alıcıları ile iş birliği içinde olması gerekiyor. Pasif olan içeriklerin interaktif hale getirilmesi ile de dijital içeriklerin, çocukların olumlu becerilerini destekleyici unsurlar barındırmasına hizmet etmeli"