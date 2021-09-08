Romanya'nın yıldız isimlerinden Ianis Hagi, baş ağrısı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini milli takım doktorlarına bildirdi. Genç yıldıza yapılan Kovid testi pozitif çıkınca, alarm durumuna geçildi. Hagi ile birlikte yemek yediği tespit edilen Cicaldau, Marin ve Nedelcu'ya da test yapıldı. İlk testler negatif çıkmasına rağmen bu üç oyuncu akşam idmanına alınmadı. Bu kez de maçın oynanacağı Kuzey Makedonya'nın pandemi kurallarına göre test yapılacak. Sonuç yine negatif olursa, 3 oyuncu bu akşam forma giyebilecek. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından takip ediyor.