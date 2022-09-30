Galatasaray 'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyerek başka takımlara kiralanan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, iki oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'a transfer süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rumen menajer, iki oyuncunun Galatasaray'a satışını kariyeri açısından bir başarı hikayesi olarak dile getirdi.

İlk Cicaldau gelmişti

2021'in yaz aylarında Galatasaray, Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim direktörlüğünde bir yenilenme operasyonuna başlarken bu yapıya en önemli eklemeler Romanya'dan gelmişti. Galatasaray, 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alexandru Cicaldau'yu U Craiova 1948'den kadrosuna katmıştı. Cicaldau ile 2021-22 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

'Planımızı 5 senelik sözleşme gösteriyor'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacağı ilk maç öncesinde Cicaldau'nun forma giyemeyecek olması konusunda yöneltilen soruyu cevaplandıran Fatih Terim, "Oynasaydı iyi olurdu ama uzun vadeli sözleşme ile gerekli mesajı verdik. Gruplarda ayrıca oynayacak. İnşallah buradan sonra Randers'i eleyerek UEFA gruplarına kalmak en önemli hedefimiz. Orada rahat rahat oynayacak. Kendisi ile ilgili olan planımızı 5 sene sözleşme imzalamak gösteriyor. Orada iki maçı düşünecek halimiz yoktu. Umarım Galatasaray'da olduğu süre boyunca o kadar güzel işler yapar ki biz bu iki maçı hatırlamayız" ifadelerini kullanmıştı.

'Morutan'ı beğeniyoruz'

St. Johnstone maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim, henüz gerçekleşmeyen Morutan transferine ilişkin de açıklamalarda bulunmuş ve "Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Ben de Sayın Başkan da işin ekonomik boyutunu çok açık ifade ettik. Öyle bir rakam vermeyiz dedi Sayın Başkan. Morutan'ı beğeniyoruz eyvallah konu nereye gider bilemem ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var. Galatasaraylılar daha rahat anlayacaktır. Bu seneki mottomuz şöyle olsun istiyorum, formayı kapanın bırakmadığı bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Verdiklerim bırakmasın. Bırakırsa da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum" demişti.

Morutan ile de 5 yıllık sözleşme

Galatasaray, Cicaldau transferinden yaklaşık 1 ay sonra da uzun uğraşlar sonucunda Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmayı başarmıştı. Yapılan açıklamada FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken aynı Cicaldau gibi 2021-22 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılmıştı.

Beklentilerin altında kaldılar

Transfer süreçleri hem Rumen hem Türk basınında geniş yer bulan iki isim, performanslarıyla ise olumlu anlamda çok konuşulma imkanı vermediler. Alexandru Cicaldau, Galatasaray formasıyla 2021-22 sezonunda toplam 40 maça çıkarken 5 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlayabildi. Vatandaşı Olimpiu Morutan ise çıktığı 34 karşılaşmada 3 gol, 5 asist ile oynadı.

Yeni sezon öncesi kiralandılar

Galatasaray, Dursun Özbek yönetimi ve Okan Buruk direktörlüğünde 2022'nin yaz aylarını daha farklı şekilde geçirdi. Kadronun yükselen kalitesi göz önüne alındığında iki ismin mevcut yapıda forma giyme şansları iyice azaldı. Olimpiu Morutan, İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanırken Alexandru Cicaldau da Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad Kalba'ya kiralık olarak gönderildi.

Menajerlerinden başarı sırrı açıklaması

İki ismin transferi, Galatasaray açısından çok karlı olmasa da menajerleri Giovanni Becali için büyük bir övünç kaynağı haline geldi. Rumen menajer, Orange Sport ekranlarında açıklamalarda bulunurken önemli transferleri nasıl sonuca ulaştırdığını bu iki ismin satışından duyduğu övünç ile ifade etti.

'Seçim yapacak oldular mı benim oyuncularımı alıyorlar'

İkna kabiliyetine ve sözüne yönelik güvene dikkat çeken Becali, "Avrupa'daki gözlemciler ve sportif direktörler, aynı değerde Hollandalı bir futbolcu ile Rumen bir futbolcu arasında seçim yapmak durumunda kaldıklarında hepsi benim oyuncularımı alırlar. Maalesef benim oyuncularım maddi olarak çok değerli değil" dedi.

Fatih Terim açıklaması

Fatih Terim ile ilgili de açıklamalar yapan Becali, "Sportif direktörün kendisine ilettiklerine ve benim sözüme itimat eden Fatih Terim'in kovulduğunu gördüm. Onlara sadece iki oyuncuyu 12 milyon Euro'ya satmıştım" ifadelerini kullandı.

'Normalde Galatasaray o paralara oyuncu almıyor'

Açıklamalarının devamında Galatasaray'ın transfer politikası karşısındaki başarısını da dile getiren Becali, "Galatasaray, normalde 6-7 milyon Euro'ya oyuncu almıyor. Bir oyuncu alıyor ve ona yıllık maaşını 4 milyon Euro veriyor. Tıpkı Icardi'de olduğu gibi" dedi.