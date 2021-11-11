Romanya Milli Takımı'nın İzlanda ve Lihtenştayn ile oynayacağı maçlar öncesi, Galatasaray 'ın futbolcuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau, milli takım kampında birbirleriyle röportaj gerçekleştirdiler.

Romanya Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayınlanan videoda sırasıyla birbirlerine soru soran futbolcular, Galatasaray hakkında da konuştular.

İşte Morutan ve Cicaldau'nun soru-cevap sohbeti:

Cicaldau: "Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırsak, benimle aynı odada mı kalırsın yoksa eski takımından biriyle mi kalırsın?"

Moruțan: "Umarım katılmaya hak kazanırız. Eğer Dünya Kupası'na gidersek seninle kalacağım."

Cicaldau: "İzlanda'ya gol atarsan, ilk tepkin nasıl olur?"

Morutan: "Bence maçı kazanabilmemiz için bir gol daha atmak aklıma gelecek."

Cicaldau: "Pozisyonlarımızı değiştirirsek, kim daha iyi oynar?"

Morutan: "Bence ikimiz de iyi oynarız."

Penaltı itirafı

Cicaldau: "Romanya Ligi'nde oynarken seni en çok ne zaman sinirlendirdim?"

Morutan: "Beni hiçbir zaman üzmedin. Ama bize karşı gol attığında beni sinirlendirdin. Ben seni ne zaman kızdırdım?"

Cicaldau: "Beni sinirlendirdiğini söyleyemem ama denedin. Penaltı kullanmadan önce, hatırlıyor musun?"

Moruțan: "Evet, arkandan Cicaldau diye bağırdım."

Moruțan: "Eğer kaleciyle 2'ye 1 kalırsak bana pas verir misin yoksa gole mi gidersin?"

Cicaldau: "Sana pas veririm yüzde yüz."

Galatasaray sözleri

Morutan: "Başka bir takıma gittiğinde Galatasaray'da olduğu gibi beni bekler misin?"

Cicaldau: "Umarım ikimiz de mümkün olduğunca uzun süre Galatasaray'da kalırız."

Morutan: "İstanbul'da ben olmadan, tek başına ne yaparsın?

Cicaldau: "Bilmiyorum ama sen İstanbul'a geldiğinden beri daha farklı şeyler yapabiliriz."





İlgili Haberler Radamel Falcao imzayı atıyor! Karar verildi



