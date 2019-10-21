Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti.

21 Ekim 2019, Pazartesi 18:23
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Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Ci Group Buca zirve yarışında çıkışa geçti. Geçen hafta da Yomraspor'u tek golle geçen sarı-lacivertliler 16 puana yükselerek 6'ncı sıradaki yerini korudu.

Bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalayan Buca'da teknik direktör Nihat Balan zirve yarışına ortak olduklarını belirterek, "2 haftada gelen 6 puan bizi hayata döndürdü. Bu hafta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden Artvin Hopaspor'la deplasmanda karşılaşacağız. Tek hedefimiz kazanıp dönmek. Takım ritmini buldu, seri sürecek" dedi.  

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