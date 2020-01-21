Ci Group Buca yükselişte

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erzinspor'u Atatürk Stadı'nda 3-1 yenerek ikinci yarıya 2'de 2 yaparak başlayan Ci Group Buca, vites yükseltti. Üst üste aldığı galibiyetlerle 29 puana yükselen sarı-lacivertliler Play-Off yarışına yeniden ortak oldu. Teknik Direktör Ersin Aka, istikrarlı gidişatı sürdüreceklerini söyledi. Yeni transferlerin uyum sağlamasıyla daha da güçlendiklerini belirten Aka, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eksik bölgelerimize nokta transferler yaptık. Çankaya FK ve Erzinspor galibiyetleri bize moral verdi. Seriyi sürdürüp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" cümlelerini kullandı. Sarı-lacivertliler bu hafta Şile Yıldızspor deplasmanına çıkacak.