Ci Group Buca evinde Karaköprü ile oynayacak

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Ci Group Buca yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la mücadele edecek. Yeni Buca Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Osman Işıklı, Karaköprü'ye karşı görev alamayacak. Yeni adıyla lige katıldığı ilk sezonda henüz ilk yarı bitmeden 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Buca temsilcisi, grupta 14 maçta topladığı 20 puanla 8'inci sırada yer alıyor.