Bordo-Mavili camiada gündem Yusuf Yazıcı... Fransız ekibi Lille, Trabzonspor’un ‘öz evladı’ olan ve hem saha içi hem de saha dışında yaptıkları ile taraftarın sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ısrarla her teklif sonrasında genç oyuncuyu en az bir sezon daha takımda tutmak istediklerini belirtiyor. Lille ise milli yıldızı transfer etmekte kararlı. Karadeniz ekibinin her fırsatta ‘satmayacağız’ demesine rağmen ısrarla yeni bir teklifle geliyorlar.

‘Joker’ olarak görüyor

Bu durumun en büyük sebebi ise Lacivert- Kırmızılılar’ın teknik direktörü Christophe Galtier... Fransız çalıştırıcı yeni sezonda mutlaka Yusuf’u kadrosunda görmek istiyor. Çok yönlü olması ve hücumun her bölgesinde oynaması nedeniyle başarılı oyuncuyu ‘joker’ olarak gören Galtier, Lille yönetimine de transferi gerçekleştirmeleri için sürekli baskı yapıyor. Fransız ekibi de Trabzonspor’un kararlılığına rağmen sürekli yeni bir teklifle Fırtına’nın kapısını çalıyor.

Son teklif 95 milyon

Lacivert-Kırmızılılar, 10 milyon Euro ile başladıkları pazarlıklarda son olarak 15 milyon Euro’ya (95.7 milyon TL) kadar çıktı. Fransız ekibi artı olarak bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif etti. Ancak Başkan Ahmet Ağağlu, “Kulübün borcu 160 milyon Euro. Burayı getirseniz de Yusuf ya da Abdülkadir’den birini satmam” diyerek transfere karşı tavrını net bir şekilde belirledi.

Başkan açıkladı: Onu istiyoruz

Lille hiçbir zaman Yusuf’u istediklerini gizlemedi. Fransız ekibinin Başkanı Gerard Lopez de bu durumu şu sözlerle doğrulamıştı: “Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğimiz doğru. Teknik kapasitesi, yaşı, sahip olduğu potansiyel ve burada oynama arzusu, transferini cazip kılıyor. Buraya gelmek istiyor ancak tek sorun Trabzonspor ile henüz anlaşamadık.”

Atalay Özçelikli