Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin eski Alman teknik direktörü Christoph Daum, A Milli Takım'ın prensipte anlaşmaya vardığı vatandaşı Stefan Kuntz ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Christoph Daum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Stefan Kuntz, 2020'de Almanya'da çok iyi bir iş çıkardı. Kendisi Almanya'da ulusal seviyede koçluğa oynayacaktı. Kuntz futbol konusunda bir uzman diyebilirim. Futbolu çok iyi biliyor.

"Burada takımlarına da motivasyon sağlayan birisi. Almanya U21 Takımı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi takım değildi. Stefan çok iyi bir motivasyon sağladı. Takım ruhunu oturttu. Türkiye için de bunları öngörebilirim."

Stefan kalitesiyle ortaya çıktı!

"Kuntz burada güçlü bir takım oluşturdu. Tabiki de oyuncular burada temel yapı taşları ama Stefan burada kalitesiyle ortaya çıktı ve takımlarına çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."



