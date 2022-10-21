Alman teknik direktör Christoph Daum'dan kötü haber geldi. Alman teknik adam Ülkemizde ilk olarak 1994 yılında Beşiktaş 'ı çalıştıran ardından Fenerbahçe 'nin ve Bursaspor'un başına geçmişti. Türkiye'de 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kazanan Daum, beklenmedik haberi paylaştı.

Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu Beşiktaş'ta yaşadı

Ülkemize Beşiktaş'la anlaşarak "Merhaba" diyen Alman teknik adam, Gordon Milne'nin ardından Süleyman Seba'nın Siyah-beyazlı takımın başına getirmesiyle kariyeri başladı. Devre arasında aldığı Beşiktaş'a Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getiren Daum, 1994-95 sezonunda ise takıma 11. şampiyonluğunu yaşattı.





Bir sonraki sezon takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamayıp, ligde de başarısız olunca Daum sezonun bitmesine iki hafta kala görevini bıraktı. 2001-2002 sezonunda Daum Beşiktaş'a geri döndü.

İkinci dönemi hayal kırıklığı

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Nevio Scala'yı sağlık sorunlarını sebep göstererek olaylı bir şekilde kovdu. Mart 2001'de Beşiktaş'ın başına geçen Daum, Beşiktaş'ı dördüncü yaptı. 2001-02 sezonunda ise Beşiktaş, ligde pek varlık gösteremeyerek lig üçüncüsü oldu. Türkiye Kupası'nda takımı finale çıkarsa da Kocaelispor'a 4-0 yenilerek kupayı kaybettiler. Almanya'da süren kokain davası yüzünden sık sık Almanya'ya gitmek zorunda kalan Daum, ilk Beşiktaş dönemindeki başarıları yakalayamadı ve sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe ile gelen başarı

2003-04 sezonu için Türkiye'ye geri dönen teknik adam, bu sefer bir başka İstanbul takımı olan Fenerbahçe'nın başına geçti. Sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçta İstanbulspor'a 3-0 yenilen takım, yeni transferleri Robert Enke'yi takımdan göndererek, bir de kaleci sorunu yaşadılar. Rakipleri Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda yaşadığı düşüşün yanında Daum'un Fenerbahçe'si de çok başarılı bir performans gösterdi ve 76 puan ile Fenerbahçe ile ilk lig şampiyonluğunu elde etti.





2004-05 sezonunda Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etti ve üçüncü oldu. Ligde ise çok başarılı bir performans ile bir kez daha şampiyon oldular. Türkiye Kupası'nda da finale kalmayı başardılar ancak finalde ezeli rakipleri Galatasaray 'a 5-1 yenilerek takımın kupa hasretine son veremediler.

Olaylı şampiyonluk fişini çekti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk parolası ile girdikleri 2009-10 sezonuna takımı tanıyan bir isim olarak Daum'u ikinci kez takımın başına getirdi. Ligin son haftasına da en yakın rakipleri Bursaspor karşısında 1 puan önde girmişlerdi. Ancak son maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 1-1 berabere kalıp puan kaybettiler. Diğer maçta Bursaspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenince, Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçerek tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Sezon sonunda yönetim tarafından gönderilip yerine sportif direktör Aykut Kocaman'ın geleceği konuşuluyordu ancak Daum, takımın başında kalacağını açıklayıp istifa etmedi. Daha sonra sözleşmesi 2.3 milyon euro'ya feshedildi.

Bursaspor'la anlaştı

Christoph Daum 14 Ağustos 2013 tarihinde Bursaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.[3] Bursaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elemesi sonrası sezonun başlamasına 4 gün kala takımın başına geçti. Ligde istikrarlı bir performans gösteremedi. Buna rağmen takımı Türkiye Kupası'nda yarı finallere taşıdı. Ligin ikinci yarısında üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle 22 Mart 2014'te aldığı Konyaspor yenilgisinden bir gün sonra takım ile yollarını ayırdı.

Kötü haberi verdi

Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman teknik adam, sosyal medyadan kötü haberi sevenleriyle paylaştı.

Bu sabah sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan daum, kansere yakalandığını açıkladı. Daum'un açıklaması şöyle;

'Bir süre ayrı kalacağım'

Merhaba sevgili futbolseverler, bugün size çok kişisel bir mesajla hitap etmek istiyorum: Ne yazık ki, rutin muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde halktan ayrılmak zorunda kaldım. O zamandan beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Cologne'deki ekip ile emin ellerdeyim ve tedavinin benim için çok iyi sonuç vermesine sevindim!" Bu sözler en azından yakında iyileşebileceğine dair umut veriyor.









'Ben bir dövüşçüyüm'

Beni bilirsiniz: Ben bir dövüşçüyüm ve bu zorluğun üstesinden iyimser bir şekilde ve tüm gücümle geleceğim. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğuna saygı duymak istiyorum. Olumlu haberlerinizden dolayı mutluyum ve desteğiniz için teşekkür ederim. Size sadece tavsiyede bulunabilirim: Zamanında kanser taramasına gidin! Saygılarımla, Christoph Daum'unuz







