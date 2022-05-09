Geçtiğimiz sezon Lille'in başında Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan Christophe Galtier, yeni sezonda çalıştırdığı Nice macerasını kısa süre içerisinde sonlandırabilir. Öyle ki tecrübeli çalıştırıcının Fransa Kupası Finali'ndeki yenilgi sonrası görevden ayrılmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Nice-Matin'in haberine göre Galtier, kulübün sportif direktörü Julien Fournier ile sıkıntılar yaşıyor. Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde istediği takviyelerin yapılmamasından Fournier'yi sorumlu tutuyor.

Fransa Kupası sonrası istifayı düşünen Galtier'nin kulüp sahiplerinin düşüncelerini merak ettiği ve Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımdan ayılabileceği ifade edilmekte.