Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, takımının Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı mücadele sonrasında Belçika basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Cim Bom'a bir başka Belçika ekibi Standard Liege'den gelen 25 yaşındaki savunmacı, Sarı Kırmızılı takımdaki performansı ve Belçika'ya geri dönüş ihtimaliyle ilgili sorulara şu şekilde cevap verdi:

"Belçika'ya geri dönmek ve Brugge ile karşılaşmak benim için büyük zevkti. Zorlu bir maç olacağını biliyordum. Bu nedenle deplasmanda 1 puan almak bizim için olumlu. Belçika ligini yakından takip ediyorum. Eski takımım Standard'ın neredeyse tüm maçlarını izledim. Kulüpteki herkesle temas hâlindeyim. Buna Michel Preud'homme ve Bruno Venanzi de dahil.

Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Böyle bir takımda oynadığım için çok gururluyum. Başlarda Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandım ancak daha sonrasında şovumu yaptım. Buranın patronu benim. Çok sıkı çalışıyorum ve ligi iyi artık daha iyi tanıyorum. Paris Saint Germain ve Real Madrid'e karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Bu maçlarda kendimi gösterme şansım olacak."

(Gülerek) Şu anda Belçika'ya dönmeyi düşünmüyorum. Yalnızca birlikte güzel anlar yaşadığımızı söylemek istemiştim. Bunun yerine küçük kardeşimi oraya gönderdim. Standard'da patlama yapacağını düşünüyorum. Kendisi hakkında Michel Preud'homme ile konuşuyorum. Şu an çok iyi oynuyor çünkü çok güçlü."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler