Christian Luyindama yüzünden para cezası aldılar!

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Christian Luyindama, Standard Liege'e veda etmek için gittiği Anderlecht maçında ortalığı birbirine katmıştı.

Maç sonunda elinde mikrofonla tezahürat yaparken "O..... Anderlecht" diye bağıran 25 yaşındaki stoper, eski takımının para cezası almasına sebebiyet verdi.

Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Liege kulübüne 5 bin euroluk bir ceza verildiği duyuruldu. Luyindama'ya uygulanacak yaptırımın ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler