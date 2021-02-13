Christian Luyindama defans pozisyonunda görev yapan bir futbolcudur. Şu an Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürmektedir. Christian Luyindama 7.5 Milyon Euro’luk bonservis bedeli değeri ile Süper Lig'in en değerli futbolcuları arasındadır. Christian Luyindama'nın Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi sürmektedir. Christian Luyindama stoper mevkisinde forma giymektedir. Yan mevki olarak da ön libero da forma giymektedir. Christian Luyindama 1.91 metrelik boyu ile stoperde forma giymektedir. Stoperde fizik gücü ile birlikte oldukça etkili bir performans göstermektedir. Sağ ayaklı futbolculardan olan Christian Luyindama Süper Lig kariyerine 2019 yılında başlamıştır. Süper ligde ilk olarak kiralık forma giyen Christian Luyindama daha sonra ise bonservisi satın alınmıştır. Christian Luyindama Standard Liege forması giyen John Nekadio’nun da abisidir. Süper ligde oynadığı dönemde şampiyonluk da yaşamıştır. Christian Luyindama’nın tam adı ise Christian Luyindama Nekadio’dur.

Christian Luyindama nereli?

Christian Luyindama Zaire’nin Kinshasa şehrinde dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı bir futbolcudur.

Christian Luyindama kaç yaşında?

Christian Luyindama 1994 doğumludur. 27 yaşındadır.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Christian Luyindama Türkiye’ye Belçika takımlarından olan Standard Liege takımından gelmiştir. Christian Luyindama 2021 yılı itibari ile de Galatasaray ile sözleşmesi devam etmektedir. 2021 yılı itibari ile Galatasaray ile oynamaktadır.

Christian Luyindama'nın maaşı ne kadar?

Christian Luyindama Galatasaray’dan yıllık olarak 1.05 milyon Euro kazanmaktadır.

Christian Luyindama kimdir?

Christian Luyindama’nun ailesi Zaire’de yaşamaktadır. Zaire’de yaşayan bir Kongolu ailenin çocuğu olarak 1994 yılında dünyaya geldi. Burada futbola merak salan Christian Luyindama 2012 yılında ise altyapı kariyerine başladı. DCMP kulübünde altyapı kariyerine devam eden Christian Luyindama kısa süre içerisinde beğenilen futbolculardan bir tanesi oldu. DCMP kulübü ile 2014 yılına kadar forma giydikten sonra Sanga Balende ekibi ile anlaşarak 1 sene de Sanga Balende ekibi ile altyapı deneyimini sürdürmüştür.

Christian Luyindama 2015 yılında ise TP Mazembe kulübünün teklifini kabul ederek profesyonel kariyerine ayak basmış oldu. Kongo takımlarından olan Mazembe ekibinde Standard Liege takımına bedelsiz bir şekilde kiralanmıştır. 2017 yılında Standard Liege forması giyen Christian Luyindama burada 6 ay kiralık olarak forma giymiştir. 2017’nin ocak ayından sonra ise Standard Liege oyuncunun bonservisini satın almıştır. Buna göre Standard Liege kulübü TP Mazembe kulübüne 250 bin Euro bonservis bedeli ödemesi yapmıştır. Standard Liege forması ile etkili bir Belçika ligi deneyimi yaşayan Christian Luyindama daha sonra Galatasaray’ın radarıan girmiştir. Galatasaray oyuncuyu 1 seneliğine kiralamak istemiştir. Standard Liege ile geçen yoğun pazarlıklar sonucunda Galatasaray 1 sezonluk kiralama için 3 milyon Euro ödemiştir.

Christian Luyindama 2019 yılında süper lige Galatasaray ile oynamaya başladığı dönemde 11 maçta forma giymiş. Forma giydiği maçlarda defansın adeta dinamosu haline gelen Christian Luyindama’nın bonservisini satın alınmaya karar verilmiştir. Galatasaray Standard Liege’e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu satın almıştır. Christian Luyindama 2019 yılından itibaren böylece Galatasaray forması giymeye devam etmiştir. Galatasaray forması giydiği dönemde de şampiyonluk yaşayan başarılı savunma oyuncusu süper ligde hala Galatasaray forması giymeye devam etmektedir. Galatasaray oyuncuyu satın almak için toplamda 8 milyon Euro bedel ödemiştir. Christian Luyindama kariyeri boyunca 150’ye yakın maçta forma giyerek 15 gol atmayı başarmıştır.

Christian Luyindama Galatasaray ile oynadığı dönemde Avrupa maçlarında da sahne alarak bu maçlarda da gol atmayı başarmıştır.

Christian Luyindama’nın Milli Takım performansı

Christian Luyindama Kongo Milli takımı forması ile 2017 yılında tanışmıştır. 2017 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti forması giyen Christian Luyindama takımındaki en etkili savunma oyuncuları arasında yer almayı başarmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti forması ile 2019 Afrika Uluslar kupasında da mücadele etmiştir.

Christian Luyindama’nın performans analizi

Christian Luyindama kariyeri boyunca en fazla Standard Liege forması giymiştir. 74 maçta forma giyerek 8 gol atmayı başarmıştır. Ayrıca bu maçlarda 2 asisti de bulunmaktadır. Christian Luyindama Galatasaray forması ile de 45 resmi karşılaşmada görev alarak 3 gol 1 asist yapmıştır. Sanga Balende ile de 4 maçta oynamıştır.