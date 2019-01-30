Christian Luyindama kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Sarı-kırmızılı takım Standart Liege forması giyen 1.90 boyundaki Christian Luyindama'yı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içindi İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Christian Luyindama kimdir?

Luyindama 8 Ocak 1994 Kinshasa doğumlu... Demokratik Kongo'lu oyuncu futbola DC Motema Pembe takımında başladı. Luyindama daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi.

2016/2017 yılında Luyindama Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. İlk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 gol attı. 2017/2018 sezonunda ise 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

D.Kongo Cumhuriyeti milli takım formasını 2 kez giyen Luyindama asıl patlamayı bu sezon yaptı. Sezonun ilk yarısında 30 maça çıkan 1.91 boyundaki oyuncu 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.