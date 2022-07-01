Galatasaray 'ın geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiraladığı Christian Luyindama'nın geleceği belli oldu...

2019'da Belçika temsilcisi Standart Liege'den tam 8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadroya katılan Demokratik Kongolu stoper, Cimbom'un gelecek planlarında yer almıyor. Al Taawoun da 28 yaşındaki savunmacı için satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduruyordu.

Fakat Suudi temsilcisi bu opsiyonu kullanmayacağını açıkladı ve Luyindama'ya veda etti.

Tecrübeli stoperin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sarı-Kırmızılılar'a geri dönmesi ve kampa katılması bekleniyor.

Al Taawoun işte şu paylaşımla Luyindama'ya veda etti: