Bu sezon Süper Lig 'de şampiyonluğu düşünen Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadro alternatifini arttırmak isteyen ve transfer sezonu başından beri ilgisinin bulunduğu Christian Fassnacht için flaş bir gelişme yaşandı.

Young Boys'un lisansını dondurduğu ve takımdaki geleceği tartışma konusu olan İsviçreli 28 yaşındaki sağ kanat futbolcusu Christian Fassnacht sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Bu durum kısa zamanda ortaya çıkınca Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys tarafından lisansı dondurulan ve son maçta kadroda yer almayan Fassnacht'ın bu hamlesi, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etti" şeklinde yorumlandı.

Lisansı donduruldu

Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme sağladığı ancak Young Boys'un bonservis konusunda 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrası rafa kalkan Christian Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı. Young Boys, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Fassnacht'ın lisansını iptal etti. Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takım ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İsviçreli futbolcunun adı Beşiktaş'la anılıyordu. İstanbul'a gelip siyah beyazlı kulübün yöneticileriyle görüşen ve şehri gezen Fassnacht anlaşmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş ile yakın takip

Kulüpler arasında yapılan görüşmeler neticesinde Young Boys'un oyuncu için 4 milyon euro istemesi, Beşiktaş'ın da maksimum 2.5 milyon euroya kadar çıkması sonrasında anlaşma sağlanamamıştı. Bu gelişme sonrasında siyah beyazlı kulübün elinin daha rahat olduğu ve Fassnacht transferini Beşiktaş'ın istediği şartlarda bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Ağustos ayının başında Young Boys, oyuncunun diz sakatlığı yaşadığını ve 1 ay sahalardan uzak kalacağını ifade etmişti.

Christian Fassnacht, Young Boys formasıyla bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asiste imza atmıştı.







