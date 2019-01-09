Christian Eriksen transferi için 250 milyon euro!

Tottenham Hotspur forması giyen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'in transfer gündemini meşgul ediyordu.

Londra kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki 10 numara için bugün İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Real yetkililerinin Eriksen transferi için iki aydan bu yana resmi temaslarda bulunduğu belirten AS gazetesi, Tottenham yönetiminin oyuncu için belirlediği bonservis bedelini de duyurdu.

Buna göre İngiliz kulübünün patronu Daniel Levy, Real'den Eriksen için tam 250 milyon euro talep etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler