Sahada geçirdiği kalp krizi sonrası futbol kariyeri tehlikeye giren ve geleceği belirsizliğini koruyan Danimarkalı Christian Eriksen, Milano'ya döndü.

Inter'li yöneticilerle bir araya gelecek olan ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunması beklenen 29 yaşındaki futbolcu yeni teknik direktör Simeone Inzaghi ile tanışacak.

Yıldız futbolcu, EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile 12 haziran'da oynadığı grup maçında kalp krizi geçirmişti. Eriksen'in Kopenhag'ta geçirdiği kalp testlerinin İtalya'da da devam edeceği öğrenildi.