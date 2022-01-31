2020 Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'nın, Finlandinya ile oynadığı karşılaşmada kalp krizi geçiren ve bir anda yerde kalan Christian Eriksen'in, İnter'le olan sözleşmesi feshedilmişti. Doktorlar tarafından futbol oynamasında bir sakınca görülmeyen 29 yaşındaki futbolcu yeşil sahalara geri döndü.

Kendini hazır tutmak adına daha önce 4 yıl formasını giydiği Ajax'ın ikinci takımıyla antrenmanlara çıkan Danimarkalı orta sahanın yeni adresi belli oldu. İngiliz ekibi Brentford, Eriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Eriksen 2013-2020 yılları arasında Ada'da Tottenham forması giymiş ve ardından 27 milyon Euro bedelle İnter'e transfer olmuştu.



