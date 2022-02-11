Christian Eriksen: Beş dakikalığına bu dünyadan gittim

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya'nın oynadığı maçta kalp krizi geçiren ve kalp pili takılmasının ardından futbol sahalarına geri dönmeye hazırlanan Christian Eriksen, kalbi durduğu andaki yaşadıklarını anlattı.

BBC'ye konuşan Eriksen, ilk olarak bu süreçte kendisine destek olan kişilere müteşekkür olduğunu belirterek, "Çevremdeki insanlara, takım arkadaşlarıma, önce sahadaki doktorlara, takım doktorlarına ve sağlık görevlilerine ve ardından hastanedekilere minnettarım. Çok şanslıyım ve onlara da söyledim, yaptıklarını şeyler için çok mutluyum yoksa burada olamazdım. Etrafımda tüm olanaklara sahip olduğum için şanslıydım. Beni olabildiğince çabuk hayata geri getirmek için tüm olanaklara sahiptiler ve bunun için yüzde 100 minnettarım." sözlerini söyledi.

Maçın 41. dakikasında kalbi duran ve bir anda yere yığılan Eriksen o anlarla ilgili olarak şu açıklamları yaptı:

"Beş dakika dışında her şeyi hatırlıyorum"

"Beş dakika dışında her şeyi hatırlıyorum. Daha sonra bana beş dakika geçtiği söylendi, aksi takdirde her şeyi hatırlıyorum. Sonra etrafımdaki insanlarla uyandım ve göğsümde baskı hissettim, nefesimi geri almaya çalıştım ve sonra uyandım. Gözlerimi açtım ve etrafımdaki insanları gördüm, neler olduğunu gerçekten anlamadım."

"Hiçbir fikrim yoktu"

"O anda ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, sonra aklımdan şöyle geçtı: 'Bacaklarıma bir şey mi oldu? Sırtımı mı kırdım? Bacağımı kaldırabilir miyim?' Ne olduğunu görmek için yapmaya çalıştığım tüm küçük şeyler bunlardı."

"Beş dakikalığına bu dünyadan gittim"

"Beş dakikalığına bu dünyadan gittim. ambulansta birinin 'ne kadar sürdü' dediğini ve başka birisinin 'beş dakika' dediğini duydum."

"Eskisinden daha iyiyim"

Açıklamalarında sağlık sorunu nedeniyle oyun tarzını değiştirmeyeceğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Oyun tarzımı değiştirmeyeceğim. Son altı aydır ekstra çalışmalar yapmak için zamanım oldu, bu yüzden şimdi bile eskisinden daha iyi durumdayım, sadece futbol oynamam eksik. Kendim gibi hissediyorum, bu yüzden aynı seviyeye geri dönememek için bir neden görmüyorum." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya'nın oynadığı maçta kalp krizi geçiren Eriksen, aylarca süren tedavisi ve kalp pili takılmasının ardından futbol sahalarına geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, Serie A'nın sağlık kuralları çerçevesinde kalp pili ile futbol oynamasına izin verilmediği için Inter ile olan sözleşmesini feshetmiş ve Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzalamıştı.



