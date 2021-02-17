Chris Singleton: Ev sahibi olma avantajımızı kullanmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 25. maç döneminde sahasında Olympiacos'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Chris Singleton açıklamalarda bulundu.

Evlerinde oynayacakları bu mücadeleyi kazanmaları gerektiğini belirten Singleton, "Olympiacos iyi bir takım. Onlar da bizim gibi Play-Off’lara kalmak için mücadele ediyorlar. Tecrübeli bir kadroları var, bu maç zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi olma avantajımızı kullanmalıyız ve evimizde kaybetmemeliyiz. Bu maçı kazanarak bir hafta ara sonrasında Euroleague’e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.