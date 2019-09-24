Chris Singleton: Daha iyisini yapmalıyız

Avrupa’da Panathinaikos ve Barcelona gibi üst takımlarda oynamış ABD’li Chris Singleton transfer olduğu Anadolu Efes’le yeni sezonu değerlendirdi. 29 yaşındaki başarılı uzun, ‘Kazanmak’ için geldiğini ve Euroleague şampiyonluğu için elinden geleni yapacağını söyledi...

Türkiye’deki ilk sezonunu geçireceksin. Sezon öncesi itibariyle neler hissediyorsun?

“Oldukça iyi hislere sahibim. Burada olmak gurur verici. İstanbul’a zaten sürekli geliyordum. Bu mevsimde, bu şehri çok seviyorum. Şimdi de artık buradayım ve bu nedenle de çok mutluyum.”

Geçtiğimiz sezon Play-Off’ta Anadolu Efes’e karşı forma giydin. O güne dönüp serinin sonucunu belirleyen 5. maç ile ilgili neler söylemek istersin?

“O dönemde Barcelona oyuncusuydum ve hatırlanacağı üzre kaybetmiştik. Bakıldığında harika bir seri, harika bir maç oynanmıştık. Son 45 saniyelik bir bölüm kazananı belirlemişti. Artık geçmişte kaldı. O maçta buradaki atmosfer bana OAKA’yı hatırlatmıştı. Umarım atmosfer, bu sezonun tamamında da aynı şekilde olur.”

Bu sezonun ilk EuroLeague maçında ise Efes formasıyla Barça karşısına çıkmaya hazırlanıyorsun. Bu maçla ilgili düşüncelerin neler?

“Efes’in kazanacağını düşünüyorum. Tabi çok iyi bir maç olacaktır. Barcelona, kadrosuna harika yeni oyuncular kattı. Takım olarak birlikte nasıl oynayacağımı görmek adına ilginç olacak. Yeni sezona başlamaya hazırım.”

Takım olarak sezondan beklentileriniz neler?

“Beklentimiz sadece kazanmak olabilir. Geçen sezon iki kupa kazanmış ve Avrupa’da final oynamış bir takım olarak düzeyimizi koruyup bir sonraki aşama olan EuroLeague şampiyonluğu adına daha iyisini yapmalıyız”.

Bu sezon Avrupa’nın en önemli antrenörlerinden Ergin Ataman ile çalışacaksınız. Kendisiyle çalışma noktasında düşüncelerin neler?

“Ergin Ataman’ın tutkusunu ve oyuncularına sağladığı özgürlüğü çok beğeniyorum. Oyununuzu oynamanıza imkan sağlıyor. Sizden de yeteneklerinizi kullanarak oynayabilmenizi talep ediyor. O kazanmak istiyor, ben kazanmak istiyorum ve tüm takım kazanmak istiyor!”

Türk basketbolunda ve Avrupa genelinde de sürekli konuşulan bir devşirme oyuncu tercihi var. Avrupa’da bir milli takımın formasını giymek ister miydin? Mesela Türkiye’nin. ..

“Böyle bir teklif gelirse neden olmasın... Henüz kimse bana bir teklifte bulunmadı ama kariyerimde milli takım forması giymedim ve bu yönde bir teklife de açığım.”

Kariyerinin ilerleyen dönemlere ilişkin hedeflerin neler? Tekrar NBA’de oynamak istiyor musun?

“Bu farklı bir konu aslında. Elbette, her zaman dünyanın en büyük liginde oynamayı istersiniz. Bu bir gerçek ama işin aslı ben basketbol oynamayı seven biriyim ve burada olmaktan dolayı da mutluyum.

Orçun Konaklılar / Fanatik