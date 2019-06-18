Hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafı takımının izniyle takipçileriyle paylaşan Britanyalı sporcunun kendine gelir gelmez ilk sözleri, bu süreçte yanında olan ve desteğini, iyi dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürlerini sunmak oldu.

“Öncelikle kazadan bu yana bana iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum” diyen Froome, “Son üç gündür gerçekten zor zamanlar geçirdim ama verdiğiniz destek gerçekten bana güç verdi” şeklinde konuşarak teşekkürlerini sundu.

Dört kez Fransa Turu şampiyonu olan Froome, bu yıl beşinci kez sarı mayo için yarışma şansını kaçıracak. Ancak yine de geçirdiği kaza sonrası hala hayatta ve bulunduğu yerde olduğu için şanslı olduğunu belirten 34 yaşındaki Britanyalı, kaza sonrası kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. “Ayrıca kazadan bu yana yardımlarını esirgemeyen Doktor Richard Usher ve ekibine de teşekkür ediyorum” diyen Froome, St. Etienne Üniversite Hastanesi’ndeki tüm sağlık personellerine minnettar olduğunu ve yaptıklarından ötürü kendilerine borçlu olduğunu belirtti.

Saint-Etienne hastanesinden yapılan son açıklamada Froome’un, eskisinden daha güçlü olması için tıbbi bir engelin bulunmadığını belirtildi. Tamamen ileriye bakmaya odaklandığını ve iyileşmek için önünde uzun bir zaman bulunduğunu ekleyen Chris Froome, şu an talihsiz bir durum yaşıyor olsa da yeniden en iyi olmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

(Cyclist)