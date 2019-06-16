Chris Froome, 6 ay içinde yarışlara geri dönebilir

Froome’un tedavi gördüğü Saint-Etienne hastanesindeki baş cerrah Remi Philippot tarafından yapılan açıklamada Britanyalı sporcunun kafa tramvası geçirmediği için şanslı olduğu belirtilirken “Chris Froome, çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kendine geldiğinde hemen bisiklete ne zaman dönebileceğini sormaya başladı. Altı ay içerisinde yarışlara geri dönecek gibi görünüyor” denildi.

Üç hafta sonra başlayacak Fransa Turu’na katılamayacağı kesinleşen 34 yaşındaki Britanyalı, gözlem için birkaç daha hastanede kalmaya devam edecek. Ameliyat sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Froome’un 24 saat daha yoğun bakımda kalması bekleniyor.

(Cyclist)