Chris Evans resmen Pınar Karşıyaka’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
İzmir ekibi, ABD'li basketbolcu Chris Evans'ı transfer ettiğini açıkladı.
2.03 boyundaki Chris Evans, 2017-18 sezonunda Monaco ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermişti ve Fransız temsilcisiyle Final Four’da oynama şansı yakalamıştı. Evans, Fransa’da 23 dakikada 13.3 sayı 4.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
Bu sezon EuroLeague’de Gran Canaria ile 12 maça çıkan Evans, maç başı 19 dakikada 10.3 sayı 2.6 ribaunt 1.1 asist ortalamaları tutturmuştu.