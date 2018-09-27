CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili ve aynı zamanda CHP’nin Spor Kurulu Başkanı olan Yıldırım Kaya, Galatasaray Spor Kulübünü ziyaret ederek, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüştü.

Toplantıda CHP’li Yıldırım Kaya’nın anlattığı Metin Oktay hikayesi dikkat çekti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cengiz, altyapıdaki amatör sporcular ve spor kulüplerinin yaşadığı sorunlarının çözümü konusunda CHP’den katkı istedi.

İşte CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın o açıklaması:

“Sporda, barış, kardeşlik, dostluk dediğimizde, ilk akla Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay gelir. Galatasaray karşısında Göztepe’nin 1-0 kazandığı maçta, henüz 18 yaşında olan defans oyuncusu, Metin Oktay’ı o kadar iyi marke etmiş ki, neredeyse nefes aldırmamış. Maçın sonunda genç defans oyuncusu, Metin Oktay’a 'Metin ağabey ben sizin büyük hayranınızım, ne olur bir resim çeksek?' diye sorduğunda, Metin Oktay 'Sen benimle değil, ben seninle resim çektirmek istiyorum, bu maçın kahramanı sensin' diyerek karşılık vermiştir. İşte bizim de sporda bu centilmenlik anlayışını egemen kılmamız gerek.

Türkiye’de sporcularımızın ve kulüplerimiz çok büyük sorunları olduğunu biliyoruz. Değerli Başkan da hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer spor kulüplerimizin altyapıdan yetişen çok yetenekli sporcularının olduğunu söyledi. (ODA TV)