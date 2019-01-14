Beşiktaş'ın, sözleşme yenileme teklifini geri çeviren Babel, Fulham'la anlaştı. Bunun üzerine Fulham ile pazarlıklara başlayan Kartal, 2 milyon Euro karşılığı bu transfere onay verdi. Premier Lig'de 19. sırada bulanan Fulham, Hollandalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayacak. İngiliz ekibi kümede kalırsa Babel'in kontratını uzatacak.

Hollandalı futbolcunun gitme ihtimali üzerine Choupo Moting'i listesine dahil eden Beşiktaş, ayrılığın resmileşmesi sonrası harekete geçti. Siyah-beyazlılar, "Takımımla anlaşırsanız gelirim" diyen 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Babel'in yerine düşünülen diğer adaylar ise kiralık olarak Fiorentina'nın formasını giyen ancak ayrılmak isteyen Juventus oyuncusu Marco Pjaca ile Sivassporlu Emre Kılınç.

Kaynak: Sabah