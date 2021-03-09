League of Legends dünyasında Cho'Gath, en sert tank karakterlerinden biridir. Genel olarak jungle olarak tercih edilmesine rağmen Mid'de en az o kadar güçlüdür. Ayrıca 1 vs 1'de oldukça etkili olan Cho’Gath şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini hazırladık.

Hiçlik'in Dehşeti Cho'Gath

Runeterra'nın acımasız güneşine çıktığından bu yana Cho'Gath, açlığına ve doyumsuzluğuna yenik düşüyor. Hiçlik'in bütün canlıları tüketme arzusunun ne demek olduğunu bu şampiyondan anlayabilirsiniz. Cho'Gath birebir Hiçlik’in bir yansıması gibidir. Karma karışık biyolojisiyle ve maddeleri vücudunda büyütme yetisiyle Hiçlik'e hizmet etmektedir.

Hiçlik'in yarattığı bu canlı, yoğun kas kütlesi ve devamlı artması ayrıca dış kabuğunu organik bir elmas misali sertleştirmesine yarıyor. Büyüme ihtiyacı gün gün artan bu yaratık fazlalık maddeleri jilet gibi keskin kazıklar şeklinde kusuyor. Avlarını yakalıyor ve şişlenen avı sonraki ziyafet için saklıyor.

Hiçlik'in Dehşeti Cho'Gath Oynanış Biçimi

Orta koridorda bir tank şampiyonu olması kadar büyücüde olan Cho’Gath şampiyonunun pasif skili Etobur, şampiyon bir birim katlettiğinde, can ve mana kazandırır.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Kazıklı Zemin, 175 menzil genişliğindeki zemini tahrip ederek 0,625 saniye sonra, zeminden fırlayan kazıklarla rakipleri havaya savurur. Ayrıca onlara büyü hasarı vererek rakiplerin hareket hızını azaltır.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Yabani Çığlık, 60 derecelik Koni şeklinde bir alanda bulunan rakipleri susturur ve büyü hasarı verir.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Cani Dikenler, aç ve kapa şeklinde sonraki 3 normal saldırısı, eş değer büyü hasarı veren dikenler fırlatır. Fırlattığı dikenler rakibi 1.5 saniye süresince azalarak yavaşlatır.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Ziyafet, herhangi bir rakibi iştahla yiyerek, şampiyonlara gerçek hasar ya da minyonlara ve canavarlara gerçek hasar verir. Ziyafet ile bir rakip katledildiğinde şampiyon yük kazanır. Büyüyerek azami can ve 7.5 saldırı menzili kazanır.

Hiçlik'in Dehşeti Cho'Gath S11 Rün Dizilimi

Rün dizilimine oldukça dikkat etmeniz gereken bir şampiyondur. Cho'Gath şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Azim

Hortlağın Pençesi

Tahrip

İkinci Şans

Aşırı Büyüme

İlham

Kozmik Sezgi

Peksimet Teslimatı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Hiçlik'in Dehşeti Cho'Gath S11 Yetenek Skilleri

Cho'Gath şampiyonunun ultisinin dışında iki yeteneği tamamen susturma ve hasar üzerinedir. Ayrıca ultisinin pasif yeteneğinden kaynaklanan tank özelliğinin dışında yetenek gücü ile eşyaları tercih ettiğinizde, muazzam yüksek hasarlar verebilirsiniz. Cho'Gath şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

Kazıklı Zemin: 3- 14- 15- 17- 18

Yabani Çığlık: 1- 8- 10- 12- 13

Cani Dikenler: 2- 4- 5- 7- 9

Ziyafet: 6- 11- 16

Hiçlik'in Dehşeti Cho'Gath S11 Counter Pickler

Şampiyon 1v1 de çok etkilidir ancak tflerde herkes sağa sola kaçma kovalama halindeyken, şampiyon kaçarak savaştığı için bazı şampiyonlar karşısında yeteneği yetersiz kalır. Tercihen 1 vs 1 savaşlarda seçilen bir karakterdir. Cho'Gath şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Garen

Warwick

Kog'Maw

Vayne

Renekton

Hiçlik'in Dehşeti Cho'Gath Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Günateşi Kalkanı

Doğanın Kudreti

Merkür'ün Adımları

Ruh Gömleği

Gargoyl Taşzırhı

Çivili Zırh

Hiçlik'in Dehşeti Cho'Gath Kostümleri

Cho'Gath şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Kabus Kostümü

Efendi Kostümü

Çöl Canavarı Kostümü

Müzelik Kostümü

Savaş Makinesi Kostümü

Sonsuz Karanlık Kostümü