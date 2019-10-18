Fenerbahçeli Adil Rami'nin yeni sevgilisi Chloe Sims, Ada basınına verdiği röportajda 33 yaşındaki Sarı Lacivertli futbolcuyla olan ilişkileri hakkında konuştu. Daily Mail'e özel açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki televizyon fenomeni, Rami'den "çok güzel ve centilmen bir erkek" olarak bahsederken ilk buluşmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Rami ile ilk buluşmamız harikaydı, hatta mükemmeldi. Kendisi, çok centilmen bir erkek ve çok güzel bir insan. Zaten bir süredir konuşuyoruz. Dizi çekimlerim bittikten sonra birkaç hafta içinde yeniden görüşeceğiz. İkinci buluşmamızın da ilki gibi güzel geçeceğini umuyorum. Kendisinin bana ulaşması ise DM sayesinde oldu. Flört uygulamalarına gerek yok."

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler