İngiltere Milli Takımı'nın da sol beki konumundaki Ben Chilwell, Chelsea'nin yaz dönemindeki ilk transfer hedeflerinden biri olacak.

Chelsea'nin yanı sıra Manchester City'nin de devrede olduğu Chilwell için takımı Leicester'ın 50 milyon pound düzeyinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Chilwell'in transferi durumunda ise Juventus'ta Emerson Palmieri'nin takımdan ayrılması gündemde. Brezilyalı oyuncu, eski hocası Maurizio Sarri ile yine Juventus'ta bir araya gelebilir. Bu transfer için İtalyan ekibi 25 milyon pound düzeyinde bir bonservis ödeyebilir ki Emerson ile Napoli'nin de ilgilendiği iddia ediliyor.