Juventus ve Giorgio Chiellini arasındaki 16 yıllık beraberliğin sonu yaklaşıyor. Geçirdiği sakatlıklar sonrası bu sezon yeterince forma giyemeyen Giorgio Chiellini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılmayı düşünmeye başlayan Chiellini’nin bir sonraki durağı ise Fabrizio Romano’nun haberine göre MLS olabilir. Hangi kulüplerin ilgilendiğiyle ilgili bir bilgi olmasa da 37 yaşındaki İtalyan oyuncunun bu ihtimali oldukça cazip bulduğunu ve kariyerini Amerika’da sonlandırmak isteyebileceği öğrenildi.

Juventus tarafında ise kulüp efsanesinin ayrılmasına izin verileceği öğrenilirken, şimdiden oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Juventus, Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Antonio Rüdiger’in yanı sıra Lazio’lu Francesco Acerbi ile ilgileniyor.

MLS’te transfer sezonu 7 Temmuz’da başlıyor