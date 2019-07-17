Transfer döneminde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın gündemine gelen arasında yer Chidera Ejuke, dün kendisini dört yıllığına Heerenveen'e bağlayan sözleşmenin altına imzasını atmıştı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncunun menajerliğini yürüten Atta Aneke, Nijerya'da yayım yapan Score Nigeria adlı internet sitesine Beşiktaş'tan gelen teklifi reddetme nedenlerini açıkladı.

Nijeryalı yıldızın menajeri, oyuncusunun parlak bir gelecek vadettiğinin altını çizerken "Ejuke, Türkiye'de daha çok para kazanabilirdi. Aynı şekilde Valerenga kulübü de daha yüksek bir bonservis bedelini kasasına koymuş olurdu. Ancak kendisi, uzun bir süredir Avrupa'da oynamayı hedefliyordu. Heerenveen kendisini parlatıp iki yıl içinde iyi bir paraya majör lige satabilir." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler