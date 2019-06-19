Galatasaray'da Diagne'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni forvet arayışları da sürüyor. Yönetici Abdürrahim Albayrak katıldığı bir ödül töreninde Meksikalı bir futbolcu ile görüştüğünün sinyallerini vermişti. Bu ismin Meksikalı golcü Chicharito olduğu belirtiliyor. Peki, Chicharito kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı işte tüm detaylar...

Chicharito kimdir?

Javier Hernandez Balcazar veya takma adıyla Chicharito 1 Haziran 1988 Meksika Guadalajara doğumlu. 1.75 boyunda olan Javier Hernandez aynı zamanda Meksika Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

2006-2010 yılları arasında Guadalajara forması giyen 31 yaşındaki futbolcu 64 maçta 26 gol kaydetti. 2010 yılında 7.5 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan Meksikalı golcü 5 sezon boyunca Kırmızı-Şeytanların formasını giydi.

Manu formasıyla 102 maçta 37 gol atan küçük bezelye lakaplı futbolcu daha sonra 1 sezon kiralık olarak Real Madrid'e transfer oldu. La Liga'da 33 maça çıkan yıldız futbolcu 9 gol atma başarısı gösterdi.

Chicharito'nun bir sonraki durağı ise Alman ekibi Bayer Leverkusen oldu. Manchester United 2015 yılında golcü ismi 12 milyon Euro karşığılında Leverkusen'e verdi. Bundesliga'da iki harika sezon geçiren ve 30'un üstünde gol atan Chicharito 17 milyon Euro karşılığında bu kez West Ham United'a transfer oldu.

1 sezon daha sözleşmesi bulunan Chicharito geçen sezon 25 Premier Lig maçında 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Bugüne kadar 80 kez Meksika Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu 29 gol atmayı başardı.



