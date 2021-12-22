NBA 'de Covid-19 etkisi yoğun şekilde hissedilir hale geldi. Covid-19 protokollerine istinaden temaslı oyuncuların da devre dışı kalmasıyla birçok NBA takımı kadrosunu kısa süreli anlaşmalarla takviye ediyor. Chicago Bulls'tan da milli oyuncumuz Ersan İlyasova'ya yönelik bir hamle geldi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Chicago, Ersan İlyasova'yı 10 günlük bir sözleşmeyle kadrosuna kattı.

19 Kasım 2020'de iki senelik Milwaukee Bucks macerası sona eren milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Mart ayında Utah Jazz ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Bu sezona serbest oyuncu olarak başlayan Ersan İlyasova, Chicago'dan 10 günlük bir kontrat aldı.



