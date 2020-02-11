Chia Tohumu Zayıflatır Mı? Chia Tohumu İçin Bilinmesi Gerekenler Ve Tavsiyeler

Chia tohumu, asırlar boyunca Aztek ve Maya diyetlerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden bir tanesi olmuştur. Chia, Mayaların dilinde güç anlamını taşımaktadır. Chia bitkisinin tohumları koşucu yemeği olarak nitelendirilirdi. Bunun sebebi, o dönemlerde savaşçılar ve koşucuların savaş esnasında yakıt olarak bu tohumları tüketmeleridir.

Günümüzde chia tohumları, sağlıklı bir vücuda sahip olmak için kullanılmakta ve fazlasıyla ilgi çekmektedir. Chia tohumları, zengin bir gıda olmasının yanı sıra antioksidan özelliğe de sahiptir. Bu özellikleri sayesinde günlük beslenme alışkanlıklarına dahil olmaktadır.

Chia Tohumu

Son zamanların en çok ilgi çeken sağlıklı gıda maddelerinden birisi haline gelmiş olan Chia tohumları, bilimsel adı Salvia Hispanica olan bitkiden edinilmiş olan küçük siyah tohumlardır. Salvia Hispanica, nane familyasına ait, çiçekli bitkilere dahildir. Güney ve Orta Meksika ile Guatemala bölgelerinde yetişmektedir. Kolomb öncesi dönemlere ait olan kalıntılar çerçevesinde Aztekler tarafından Salvia Hispanica ekiminin yapıldığı kanıtlanmıştır.

Chia tohumların usullere uygun bir şekilde hazırlanması halinde kolay bir şekilde sindirime uğrayabilen ve aynı zamanda değişik tarifler de kolaylıkla katılabilen çok yönlü bir malzemedir. Chia tohumlarının bol miktarda yararları bulunmaktadır. Yapılan araştırmaların gösterdiğine göre Chia tohumlarının tüketilmesi sağlığı olumlu bir şekilde etkilemektedir.

Chia tohumlarının bilinen en kolay tüketilme şekillerinden bir tanesi, suda veya sütte yaklaşık iki saat bekletilmesi, bu geçen sürede Chia tohumlarının şişerek yumuşamaları şeklindedir. Bu süre içerisinde tohumlar, süt veya suyu içine hapsederek jel kıvamında bir hale bürünürler ve bu karışım muhallebiye benzeyen bir doku oluşturur. Ek olarak, bu tohumları akşamdan buzdolabına yerleştirip sabah rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Chia tohumlarını sade süt veya su ile tüketemeyen kişiler, meyveli sütler, tarçın, karanfil, meyve suları, zencefil ya da bal ile tatlandırabilirler. Tohumları bu şekilde ıslatmak, Chia'yı daha rahat tüketmenizi sağlayacaktır.

Chia Tohumunun Faydaları

Chia tohumlarının cilt üzerinde de oldukça fazla etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Yaşlanma belirtilerini azaltabildiği gibi cildin olduğundan daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlamaktadır. Dolaşım ve sindirim sistemlerini desteklediği gibi, daha güçlü bir kemi ve kas yapısı oluşturulmasında da oldukça etkilidir. Birçok konuda faydası olan bu tohumlar, son zamanlarda diyabet hastalığı tedavisinde de oldukça etken bir rol oynamaktadır.

Chia tohumları, iyi bir lif kaynağıdır. İçeriğinde oldukça fazla sağlıklı yağ mevcuttur. Bu sebeple insülin seviyesinin dengelenmesinde aktif rol oynarken, bağırsakların hareketlerini de düzene koymada oldukça etkisi mevcuttur. Bağırsak içerisinde bulunan probiyotiklerin gelişmesine yardımcı olurken, vücuda dolgunluk ve tokluk hissi verdiğinden dolayı acıkma süresinin uzamasını da sağlamaktadır.

Chia tohumlarının tüketilmesi ile enerji seviyesinin yükselmesi de sağlanırken, metabolizma hızının artmasını sağlamaktadır. Yayınlanmış olan bir araştırmada, tohumların tüketilmesinin ardından 90 dakika spor yapan bir kişi, enerji içeceğinden kazanmış olduğu enerji miktarını chia tohumlarını tüketerek de elde edebilmektedir.

Chia Tohumları Zayıflatır mı?

Chia tohumları yapılan araştırmalarda, obeziteyi simgeleyen bölgesel yağlanmada, karın yağları dokusunu azalttığı gözlenmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde, diyet yapan kişilerin diyet listelerine Chia tohumlarını eklemesi, vücudun metabolizma hızını arttırdığı için karın yağlarını hedef alacağından diyetten daha fazla verim sağlayabilmeleri söz konusudur.

Chia tohumları, içeriğinde bulunan kalsiyum (Ca) sayesinde kemik yapılarının daha güçlü bir hale gelmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca içinde bulundurduğu bor elementinin varlığı ile kas ve kemiklerin sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemektedir. Bitki kaynaklı proteinli gıdalar içerisinde ön plana çıkmakta olan Chia tohumları, kasların gelişmelerinde ve oluşumlarında önemli bir gıda maddesi olarak ciddi ölçülerde fayda sağlamaktadır.



